Ősszel már kilenc éve lesz, hogy Norvégia ellen meglőtte élete gólját, és azzal óriási lökést adott a magyar válogatottnak, hogy kijusson a 2016-os Európa-bajnokságra. Priskin Tamás ebben a hónapban betölti a 38. életévét, és bár 2023-ban az ETO színeiben felhagyott a profi labdarúgással, még nem akasztotta szögre azt a bizonyos csukát.

Priskin Tamás az osztrák Göstling/Ybbs csapatában a hátsó sorban balról a harmadik.

„Tavaly nyáron egy ismerősöm invitálásra igazoltam ki Ausztriába a Göstling/Ybbs csapatába, amely a legalsó li­­gában szerepel – mondja ma­­gáról. – Úgy terveztem, hogy hat hónapig maradok, aztán nemrégiben már a harmadik fél évemet kezdtem. Nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de azt hiszem, valóban ez lesz az utolsó idény, amit végigjátszom. A jelenlegi bajnokságban három meccsen négy gólt szereztem, jól megy a foci. Nagyon pozitív szemléletű a közösség, ami körülveszi a csapatot, remek társaság, ezért is maradtam annak ellenére, hogy Győrtől elég messze fekszik az osztrák település. Szerencsére csak a mérkőzésekre kell kijárnom, így azért valamivel könnyebb a helyzetem.”

A hétvégi futball mellett is karbantartja magát, azt mondja, szerinte kiváló az erőnléte.

„Futok, konditerembe járok, mindent megteszek az egészségemért – folytatja »Priska«. – Teljesítettem a két Komárom között rendezett futóversenyt. Tíz kilométeres a táv, a pálya gyönyörű helyeken halad át, felébresztette bennem a gyermekkori emlékeimet. Ha majd teljesen abbahagyom a futballt, még rendszeresebben tudok futóedzéseket tartani. A tervem az, hogy egyszer lefussam a maratont. Szeretek kerékpározni is, a nyáron egy nap alatt körbetekertük a Balatont. Élveztem azt a kétszáztíz kilométert.”

Priskin Tamás a célba érkezés után a komáromi futóversenyen.

Természetesen figyelemmel kíséri magyarországi nevelőklubja, az ETO eredményeit, és az is biztosra vehető, hogy kis idő múlva vezetőként visszatér a magyar fociba.

Priskin Tamás bízik az ETO bennmaradásában

„Nyilván nem vagyok boldog attól, hogy az ETO jelenleg utolsó az NB I táblázatán, de az előtte állókhoz képest pontszámban kicsi a lemaradása, innen még lehet javítani – folytatja Priskin Tamás. – Szurkolok nekik, remélem, sikerül majd a bennmaradás. Amikor az ETO-nál befejeztem a játékot, volt ajánlatom a klubtól, hogy legyek egyéni edző az utánpótlásnál. Edző nem akartam lenni, ezért tanulok sportvezetést a Soproni Egyetemen, ősszel a harmadik félévemet kezdtem. Időközben megkeresett az egyik győri klub, ahol felajánlották a sportigazgatói tisztséget. Tulajdonképpen meg is egyeztünk. Tetszik és a vonz a feladat, számomra kiváló a tapasztalatszerzésre, ugyanis nagy terveim vannak ezen a területen.”