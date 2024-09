Elárulta: új klubjánál nagyon jól fogadták, nagyon jó játékosok közé került, de kell egy kis idő, hogy felvegye a tempót, illetve játékban teljesen felvegyék egymás stílusát, de úgy érzi, hogy jól halad.

A román bajnokságról azt már most tudja, hogy hosszúak az utazások az idegenbeli mérkőzésekre, és az is kiderült, hogy az elméletileg gyengébb csapatok is erősek fizikálisan, úgyhogy egyik találkozón sem könnyű a győzelem. A CSM négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnoki tabellát, a BL-ben pedig két győzelem és egy vereség a mérlege.

A magyar válogatott második őszi összetartása október végén lesz, akkor az olimpiai ezüstérmes, világbajnok francia együttessel játszik két felkészülési találkozót Toulonban, illetve Párizsban.

A november 28-tól december 15-ig tartó kontinensviadal előtti közvetlen felkészülés során a csoportmérkőzések és a középdöntő magyarországi helyszínén, Debrecenben rendeznek egy felkészülési tornát november 22-től 24-ig a szlovák és az ukrán csapat részvételével.