„Amellett, hogy természetesen a versenysportban is szeretnénk továbbra is helytállni, az is fontos, hogy akik hozzánk jönnek, megerősödjenek, jól érezzék magukat, hiszen a jó erőnlét, a sportolás az önértékelést, az önbecsülést, az önbizalmat növeli, és ennek később a munkaerőpiacon is komoly szerepe lesz. Jelenleg a PhD képzésemet végzem, és ezt a területet kutatom. Az eredmények azt mutatják, hogy aki fizikálisan rendben van, sokkal jobban helyt tud állni az élet minden területén, a kritikus helyzetekben is sokkal jobb döntést hoz” – tette hozzá Kaier János, akihez tizenkét sportágból járnak sportolók fizikai és/vagy mentális felkészítésre, továbbá olimpikon sportolókkal is dolgozik.

„Edzettem például Stine Oftedallal, az Audi-ETO volt kézilabdázójával is, aki tizenkét évesen ismerte meg sportágunkat és kiváló technikával dolgozik. Érdekesség, hogy a NEKA-ban (Nemzeti Kézilabda Akadémia) a súlyemelést már beemelték az utánpótlás képzésébe. Bizonyíték van arra, hogy a súlyemelés robbanékony, dinamikus mozgásanyaga olyan impulzust ad a szervezetnek, amit semmi más sportág nem tud” – folytatta a vezetőedző, aki azt is elmondta: jelenleg 36–40 sportolójuk van a GyAC-ban, ennek fele az aktív versenyző.

Túlélték a covidot és rezsiválságot

„A covid is betett a létszámnak, majd abból kilábalva a rezsiválság korlátjai is megfelezték a létszámot, ahonnan mostanra álltunk kicsit helyre” – mesélte Kaiser János, aki örömmel újságolta, hogy jelenleg is vannak ígéretes versenyzőik.

„Pusztai Kata, akinek a GyAC-nál a birkózás a fő sportága, igazi tehetség. A tizennyolc éves Keresztes Dóra nemrég az ORV-n az U18 válogatott tagjaként megnyerte a csapatbajnokságot, előtte junior magyar bajnok lett. Tamtom Péter a 89 kilogrammos súlycsoportban vezeti az U17-es magyar ranglistát. Neki az édesapja – aki szintén Péter – is súlyemelő volt, a sydney-i olimpián szerepelt, míg édesanyja, a kalapácsvető Tudja Júlia Athénban volt olimpikon. A közelmúltban egy tízéves kislány, Dani Lili nyert tinibajnokságot, a Széchenyi-egyetemen tanuló Buruzs Réka pedig egyetemi-főiskolai magyar bajnok. Szóval vannak tehetségek, azt gondoljuk, van jövője a győri súlyemelésnek. A GYAC-ban nagyon jó helyünk van, az egész klubban jól képzett edzők vannak. Bízunk benne, hogy újabb sikeres ötven év előtt áll a szakág a városban” – mondta végezetül Kaiser János.