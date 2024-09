Motherson Mosonmagyaróvár-Ferencváros

Női kézilabda bajnoki mérkőzés

Női kézilabda - Harcosabb játék kell a győzelemhez a Fradi ellen

Előzetes -„Harcosabbnak kell lennünk a Fradi ellen a pályán – mondta Faragó Luca. "Még jobban és keményebben kell küzdenünk. Tudjuk, hogy a Fradi alapemberei megmaradtak, de sokat is erősítettek. Úgy tudunk sikeresek lenni ellenük, ha végig koncentrálunk, leredukáljuk a hibákat és a saját játékunkra fókuszálunk. Hazai pályán játszani mindig előny, a saját szurkolóink plusz energiát adnak. Szeretnénk megnehezíteni az ellenfelünk dolgát.”

Hétről-hétre fejlődünk és érünk össze egy csapattá

– tette hozzá Varga Emília, az MKC kézilabdázója.

"Az eltelt idő alatt az újak is szépen beilleszkedtek, nagyon küzdős személyiségek, akik pozitív hozzáállásukkal megkönnyítették azt, hogy befogadjuk őket. Folyamatosan haladunk előre a munkában. Tudjuk, hogy még nem most vagyunk száz százalékos formában, de mindent megteszünk a pályán. Az ETO meccset is kielemeztük, tudjuk milyen hibákat vétettünk, ebből tanulunk, de a pozitívumokat is észre kell vennünk, mert ebből tudunk építkezni. A Fradi ellen a hazai pálya előnyét igyekszünk kihasználni. Kiélezett mérkőzésre készülünk, ám mindent megteszünk a győzelemért” - tette hozzá a játékos.