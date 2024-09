Győri Audi ETO - Motherson Mosonmagyaróvár

PERCRŐL PERCRE

30. perc: De Paula góljával indul az első félidő utolsó perce. 18-8. Albek lövését Toft kivédi. Nze Minko lerántásáért hétméterest ítélnek a játékvezetők. Lecsorognak a hátralévő másodpercek, így Housheer büntetője már időn túl esik. 19-8.

29. perc: Nem sikerül átlőnie a győri blokkot Ivancoknak.

28. perc: Hovden találja el a szélről a kapufát.

27. perc: Újra passzívig támad az MKC. Kapu fölé száll Lancz lövése. Nze Minko góljával tízre nő az előny. 17-7. Ivancok nem hallgatja végig, amíg tízet számolnak a csapatára, szépít. 17-8.

26. perc: De Paula szép gólt szerez. 16-7.

25. perc: Passzívig támadnak a vendégek. Közben letelik a kiállítás. Jó a győri blokk. Martins védi van Wetering ziccerét. Ivancok jár túl Toft eszén. 15-7.

24. perc: Toft védi Lancz lövését. Househeer passza pontatlan a túloldalon.

23. perc: Büntetőt harcol ki Varga E. Ő is végzi el a hetest. Toftot találja fejbe. A fejlövésért Vargának felmutatják a piros lapot a játékvezetők. Van Wetering eredményes emberelőnyből. 15-6.

22. perc: Lancz megszerzi az első gólját. 13-6. Housheer is megszerzi az első gólját győri színekben. 14-6.

21. perc: Győri időkérés. Közben egy kis statisztika: Toft 8 védésnél jár. Martinsnak négyszer sikerült hárítania eddig. Martinsnak megvan az újabb védése, van Wetering lövését védi lábbal.

20. perc: Blohm kapja le a levegőből Ryu passzát, aztán be is tud fordulni a labdáva. 13-5. Toft megint véd egyet, most Lancz próbálkozik eredménytelenül.

19. perc: Nze Minko passzához de Paula alacsonynak bizonyul. Szép óvári akció végén Falusi-Udvardi a kapufát találja el.

18. perc: Nyolc percnyi óvári gólcsendet tör meg a jobb szélről Falusi-Udvardi Luca. 12-5.

17. perc: De Paula kapufája után a másik kapunál Toft védi Varga E. lövését. Van Wetering eredményes. 12-4.

16. perc: De Paula eredményes. 11-4. Tóth Eszter büntetője a kapufáról pattan ki oldalra.

15. perc: Tóth Eszter lövését is védi Toft. Dulfer második gólja a győriek tizedik találata. 10-4. Lancz szabálytalankodik támadásban.