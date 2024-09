A keretben változás, hogy Mészáros Ákos kapus tanulmányai miatt távozott, olyan egyetemi szakot választott ugyanis, ami Győrben nincs. Visszatért a csapathoz Dézsi Bence, aki az egy évig Extraligában szereplő együttesben játszott, míg Szűcs István a DEAC-tól érkezett, szintén extraligás tapasztalatokkal.

A keretben pár játékos kivételével mindenki egyetemi jogviszonnyal rendelkezik, ebből tizenöten a Széchenyi-egyetem hallgatói. A győri egyetemmel továbbra is szoros és kitűnő kapcsolatot tart fenn a klub, ezáltal a háttér is biztosított.

Ami még változatlan, hogy maradt a csapat edzője Odnoga Mátyás, aki várhatóan idén is játékos-edzőként irányítja majd az együttest.

A szakember a klub honlapján először még a tavalyi szezonról beszélt: „A tavalyi eredménnyel sikeresen tettünk egy nagy lépést a célunk felé. A szezon elején még nem volt teljesen tiszta a kimenetel, de úgy érzem, két-három hónap után megtaláltuk a tökéletes egyensúlyt és mindenki tudta a feladatát. A bajnoki cím megszerzése minden játékosnak és stábnak nagy dolog volt, és úgy érzem, megérdemelt is volt, büszke vagyok mindenkire, akivel ezt elértük.”

Ami az idei szezont illeti, a többfrontos szereplésről és a célokról így nyilatkozott Odnoga Mátyás:

Folytatjuk tovább a munkát, újabb lépést tennénk a többéves terv elérése felé. Ezeket a Széchényi István Egyetem segítségével álmodtunk meg. Ebben fontos lesz ez a szezon, aminek úgy indulunk neki, hogy az Andersen Ligát szeretnénk ismét megnyerni.

Az EUHL-ben nagyon jó tapasztalatokat szereztünk, ezekből felkészülve idén határozott célunk a rájátszásba jutás és minél közelebb kerülni a döntőhöz. A Magyar Kupa mindig jó megmérettetés, és jó visszajelzés hol tartunk az Erste Ligás csapatokhoz képest, reméljük, akár fel is figyelnek egy-két juniorkorú tehetségünkre. A MEFOB bajnokságban is a címvédés a cél.”

A keretben történt változásokat is megemlítette az edző: „Dézsi Bence és Szűcs István egyaránt külföldről érkezett, komoly élvonalbeli tapasztalattal. Nagyon jól haladunk a két éve megálmodott életpálya-modell kialakításában. A csapategység mindig az egyik legfontosabb, ez alapján is állítjuk össze a gárdát, olyan játékosokból, akiktől a fiatal sportolók is tudnak tanulni és akikre fel lehet nézni. Gyors, kombinatív játékot szeretnénk játszani, és hiszem, hogy az egységnek köszönhetően bármilyen helyzetből képesek leszünk megújulni, vagy meglepetést okozni. A srácok szeretik a kihívásokat, állunk minden akadály elébe. Ehhez nagy szükség lesz a szurkolóinkra, akik fantasztikusak voltak tavaly. Öröm volt látni, hogy többször is megtelt a csarnok. Azt megígérhetem, hogy idén sem lesz műesés és nem külföldieket látnak győri mezben. Minden meccsen huszonkét férfi teszi ki a szívét a jégre és küzd az utolsó percig.”