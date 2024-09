Két győri versenyzővel a soraiban, 1655 körös teljesítménnyel a harmadik helyen végzett a Sike József (Rába ETO), Boros László (Győri LK), Tasi Tamás összeállítású magyar hármas a csapatversenyben a csehországi Plzenben rendezett futócéllövő Európa-bajnokságon a 10 méteres, 30+30 lövéses normál versenyszámban. Az aranyérmet az ukránok szerezték meg 1696 körrel, míg a második helyen a svédek zártak 1663 körrel. Egyéniben legjobb magyarként Sike József a 13. helyen végzett 555 körrel a 20 fős mezőnyben, Boros 14., Tasi 15. lett

A magyar hármas 10 méteren a 30+30 lövéses versenyszám után a 40 vegyesben is bronzérmes lett a csapatversenyben, méghozzá 1096 körrel. Az aranyérmet itt is az ukránok szerezték meg 1117 körrel, míg a második helyen a svédek végeztek 1099 körrel. Egyéniben a legjobb magyarként záró Sike 372 körrel hatodik lett, Boros a 13., Tasi a 16., Tar Csaba a 20. helyen végzett.

A Sike, Boros, Tasi összeállítású magyar hármas 1727 körrel szintén a harmadik helyen végzett az 50 méteres, 30+30 lövéses normál számban. Az aranyérmet Svédország nyerte meg 1751 körrel, míg a második helyen az ukránok zártak 1741 körrel.

Egyéniben legjobb magyarként Tasi Tamás a 6. helyen végzett 582 körrel a 19 fős mezőnyben. Boros László itt a 13., míg Sike József a 14., Tar Csaba pedig a 18. pozícióban zárt.

A Sike József, Boros László, Tasi Tamás összeállítású magyar hármas – már csak megszokásból is – bronzérmes lett 1142 körrel az 50 méteres, 40 vegyes szám csapatversenyében is. Az aranyérmet ebben a számban is a svédek nyerték meg 1169 körrel, míg a második helyen az ukránok végeztek 1152 körrel.

Egyéniben a legjobb magyarként záró Sike József 11. lett 384 körrel a 19 fős mezőnyben.

A Sike, Boros, Tasi magyar hármas mind a négy számban a harmadik helyen végzett.