Tudtuk, hogy a Szeged jó erőkből áll, ez be is igazolódott, hiszen küzdelmes mérkőzést játszottunk. Évek óta jó csapatnak tartom őket. Talán most játszottunk a legjobban az eddigi mérkőzéseinken belül, szervezett, fegyelmezett játékot nyújtottak a fiúk, felkészültünk a hazaiak erősségeiből. Gyors gólváltással alakult ki az eredmény, de összességében reális eredmény született. Büszke vagyok a csapatomra, megdicsértem labdarúgóinkat.