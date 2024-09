Egy éve is a bajnokság elején, akkor a 2. fordulóban találkozott egymással a két együttes, mely mint később kiderült alapjaiban határozta meg a végeredményt. A győri zöld-fehérek ugyanis nagy meglepetésre 33–30-ra alulmaradtak az MKC-vel szemben, és jórészt ennek köszönhetően lett ezüstérmes a pontvadászatban az ETO és bronzérmes az MKC.

Most annyiban más a helyzet, hogy nem Mosonmagyaróváron, hanem Győrben lesz a mérkőzés, viszont az is tény, hogy míg Per Johansson együttese szűk két hete kezdte csak meg a közös munkát a hat új játékost felvonultató csapatával, addig Gyurka János a teljes nyarat végig tudta dolgozni a kerettel, egyedül Albek Anna volt ott a magyar válogatottal az olimpián. Az igazsághoz hozzátartozik, azért az MKC kerete is kicsit átalakult, elég csak a két kulcsemberre, a válogatott Szemerey Zsófi és Pásztor Noémi távozására gondolni. Ami azzal is járt, hogy új kapussal és új beállóval vág neki az idénynek a Motherson-Mosonmagyaróvár.

„Bár a Mosonmagyaróvártól távozott néhány kulcsember, nagyon tiszteljük őket. Figyelemmel kísértük és teljesen kielemeztük a játékukat a felkészülés során. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez nekünk kulcsfontosságú mérkőzés lesz, hiszen az ellenfél új csapattal, és nyomás nélkül érkezik a nyitófordulóban. Nagyon kemény csata vár ránk, úgyhogy alaposan fel kell készülnünk” – fogalmazott a svéd szakember, aki a klubnak adott évnyitó interjújában elmondta: „Az új lányokon azt látom, hogy nagyon lelkesek. Nagy örömmel tölt el, hogy szeretnének gyorsan tanulni, ebben pedig a már régebb óta itt játszó társak is igyekeznek nekik segíteni. Ami a fizikai állapotukat illeti, ez egyénenként változó, előfordultak apróbb sérülések, emiatt voltak, akik kisebb pihenőt kaptak, de igyekeztünk túlélni az első hetet, és mindenkit hasonló állapotba hozni. A játékosok integrációja folyamatos, napról napra egyre jobban halad. Annyi időnk volt, amennyi, de minden nap keményen kell dolgoznunk. Egy csapat sosem áll meg a fejlődésben, és mindezt a lehető leggyorsabban kell produkálnia.”