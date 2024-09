A SERCO UNI Győr ma 18 órakor az ELTE-BEAC vendégeként kezdi meg a szezont. Cziczás László vezetőedző nyilatkozott a várakozásairól: „Voltak nehézségek a felkészülés során, hiszen folyamatosan kapcsolódtak csak be a játékosok a közös munkába, de összességében amit előzetesen elterveztünk, azt a munkát elvégeztük. Az mindenképpen poziítv volt, hogy a válogatottak sikerélménnyel a hátuk mögött térhettek vissza, viszont sajnos Ruff-Nagy Dóra még a világbajnoki előselejtező előtt megsérült. Keményen dolgozott, hogy vissza tudjon térni, most már velünk edz egy ideje, így a BEAC ellen elképzelhető, hogy pályára lép. Bach Boglárka viszont a Pöstyén ellen bokasérülést szenvedett, nagy kérdés, pályára tud-e lépni szombaton.”

A szakvezető elmondta: nagyon jó szellemiségű és összetételű a keret, mindenki alázatosan dolgozik, ami mindenképpen bizakodásra ad okot.

„Úgy látom, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is nagyon jó játékosok kerültek hozzánk, azt a szemléletet képviselik, amit mi is, és ez a közös munkán is meglátszik. Öröm ezeket a lányokat edzeni, remélhetőleg ez a pályán is meglátszik majd” – fogalmazott Cziczás László, aki a BEAC elleni meccsel kapcsolatban elmondta: természetesen győzni mennek a fővárosba.„Az esélyesek mi vagyunk, de a BEAC a korábbi években azért meg-meg tudta cibálni a bajszát több erősebb csapatnak is, így maximális koncentrációval kell felállnunk, hogy ne érhessen bennünket kellemetlen meglepetés. Innentől kezdve gyakorlatilag három-négy naponta követik egymást a mérkőzések, miközben még finomítani kell a játékunkon. Erre és persze az eredményességre is figyelnünk kell, szóval nem fogunk unatkozni, de már nagyon vártuk, hogy végre elkezdődjön a szezon” – mondta végezetül a vezetőedzőnk.