Simon Attila az MTK-ban nevelkedett, itthon játszott többek között a DVTK, az Újpest, a Paks, a ZTE és a Pécs színeiben. Pakson 18 góllal az NB I-ben gólkirályi címet szerzett. Két évig a Gyirmót FC játékosa volt. A 2015/2016-os NB II-es idényben 27 bajnokin 12 gólig jutott és bajnoki címhez, valamint feljutáshoz segítette a kék-sárgákat. Az élvonalban az ifj. Bene Ferencet váltó Urbányi Istvántól mindössze hat bajnokin kapott lehetőséget, ezért közös megegyezéssel szerződést bontottak. Játszott aztán Dorogon, Szolnokon, Dunaharasztiban, Egerben, legutóbb a Pest vármegyei I. osztályú Dunavarsány labdarúgója volt.

„Korábbi gyirmóti csapattársam, Bohner Roland, aki most ugye a Mezőörs edzője, szólt, hogy az egyik eltiltott játékosuk helyére keresnek támadót. Bevallom, örömmel mondtam igent, mert szívesen jöttem vissza a vármegyébe. Bár Budapest a szívem csücske, Győr az a város, ahol még szívesen élnék” – árulta el Simon Attila, aki máris remekül érzi magát új csapatánál.

„Sokat számít a közeg. Mezőörsön nagyon jó a hangulat az öltözőben, s persze az is számít, hogy szinte a fél csapatot ismerem. Még nem vagyok a legjobb formámban, de két-három hét múlva már biztosan utolérem magam. Nyilván már nem vagyok annyira fiatal, s a genetikára sem panaszkodhatok, de az évek során odafigyeltem magamra, s ezt a szervezetem meghálálja” – tette hozzá a 41 esztendős labdarúgó, aki bajnokin már gólpasszt adott, a Keglovich-kupában pedig két gólt is lőtt.

„Elhivatott vezetés, komoly célok vannak Mezőörsön, s úgy gondolom, ehhez alkalmas is a keret” – tette hozzá Simon, aki természetesen kitért a hétvégi Paks elleni kupamérkőzésre is.

„Még ha egyértelműen a Paks is az esélyes, minimalizálni szeretnénk a különbséget. Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, s nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy mellettünk lesz a fantasztikus szurkolótáborunk.”