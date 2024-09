– Borist, a ciklont nem sikerült legyőzniük, így nem tudtak összecsapni a Pakssal, ráadásul úgy fest, játék nélkül estek ki a sorozatból. Csalódott? – kérdeztük a mezőörsiek elnökét.

– Persze, hiszen nagyon készültünk a mérkőzésre. Az elmúlt két hét számunkra ennek a meccsnek az előkészületeiről szólt. Annyival ugyan könnyebb dolgunk volt, hogy az elmúlt idénybeli, Vasas elleni találkozó tapasztalatait felhasználhattuk, de így is rengeteg tennivaló akadt. Egy ilyen mérkőzésen meg kell felelni a rendőrségi, biztonsági, egészségügyi elvárásoknak, a szövetség előírásainak. Oda kell figyelni a beléptetésre, a szurkolók kiszolgálására, ezért is rendeltünk mobil lelátót, eredményjelzőt, külön hangosítást és még szpíkert is. Külön készültünk az ehhez kapcsolódó ellátással, VIP-részleggel a paksi vezetők és a szövetség illetékesei számára. Volt mit tenni, így nyilván sajnálom, hogy mindez hiába történt, de igazából nem is én, a szurkolók, a játékosaink igazán csalódottak. Az edzőnknek, több játékosunknak is van paksi kötődése, nagyon készültek, mindenki meg akarta kicsit mutatni magát a kupamérkőzésen. Bár Vayer Gábor, aki sokáig volt a paksiak labdarúgója, a múlt idény végén elköszönt tőlünk, azt szerettük volna, ha kisfiával ő végzi el a kupameccs kezdőrúgását...

– Bár végül önök mondták le a mérkőzést, beadott egy felülvizsgálati kérvényt. Mit vár ettől?

– Igazából úgy mondanám, nem tudtuk megrendezni a mérkőzést. Nyilván voltak előzményei annak, hogy le kellett mondanunk az összecsapást. Hétfőn már láttuk, hogy gond lesz, a Bakonyból is jött a nagy mennyiségű csapadék, nyomta fel a talajvizet, s szinte mindennap esett az eső. Kisbéren béreltünk pályát, hogy a felnőttcsapat tudjon edzeni. Volt olyan korosztályos csapatunk, amely nem is tudott a héten gyakorolni. Pénteken víz alatt volt a pálya Bakony-ér felőli része, de az egész játéktéren tocsogott a víz. Pedig a hét elején szakembert is felkértünk, hogy próbálja meg a vizet jobban elvezetni, de esélytelen volt ekkora csapadékmennyiséget eltüntetni. Amúgy nem visszaléptünk, nem megijedtünk, ezt azért szeretném leszögezni. Nem fellebbeztünk, furcsa is lett volna a saját döntésünk után ezt tenni, mert valóban jeleztük, hogy aznap nem lehet játszani. Viszont egy felülvizsgálati kérelmet beadtunk, hogy minden ki megismerje az előzményeket. Amúgy nem hibáztatom az MLSZ-t, amely a versenykiírás alapján járt el. Két opció lehet: vagy megerősítik a korábbi döntést, vagy – s mi nyilván ezt szeretnék – ha figyelembe veszik, hogy a futball, a játék a fontos, egy másik időpontban lejátszhatjuk a mérkőzést.