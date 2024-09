Lavill-Ménfőcsanak–Ko­­roncó 1–3 (0–3)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Bognár Réka.

Ménfőcsanak: Varga R. – Bartal, Kalmár, Béres, Korsós, Puskás, Németh M. (Nagy L.), Buruzs, Fekete Sz., Vajda, Horváth A. (Fésűs). Edző: Nemes Ferenc.

Koroncó: Kokas – Fekete M., Szabó Zs. (Sipőcz), Nagy P., Bieder, Nagy B. (Horváth M.), Lampert, Vörös Torma, Görcs, Horváth R., Présinger. Edző: Makkos Tamás.

Gsz.: Buruzs, ill. Görcs, Szabó Zs., Fekete M.

A késő őszi időjárás ellenére jól előkészített pályán bátran kezdte a mérkőzést mindkét csapat. A 7. percben egy bal oldali szöglet után Görcs kilőtte a bal alsó sarkot. 0–1. Öt perccel később egy újabb szöglet után Szabó Zs. fejelt a hálóba. 0–2. Alig néhány támadás futott ez­­után a pályán, amikor Fekete M. egy védelmi hiba után három­­ra növelte a Koroncó előnyét. 0–3. A félidő közepén találóan jegyezte meg egy szurkoló, hogy egy hete ilyenkor ivószünet volt, most pedig gólszünet. Valóban stabilizálódott a Csanak védekezése, a Koroncó pedig kihagyta az adódó lehetőségeit. A szünet után mindkét csapat megpróbált változtatni az eredményen, de a helyzetek itt is, ott is kimaradtak. Jó egyórányi játék után a kilépő Buruzs szép gólt lőtt a bal alsó sarokba. 1–3. Az utolsó negyedórára cserékkel próbált frissíteni a hazai csapat, egymás után alakította ki helyzeteit, de azok sorra kimaradtak.

Az első félidőben a Koroncó negyedóra alatt olyan előnyt alakított ki, amely végső győzelméhez elegendő volt. Szünet után a feljavult Csanak mindent megpróbált az eredmény megváltoztatására, de csak szépíteni tudott.

Jók: Korsós, Fekete Sz., ill. Fe­­kete M., Nagy P., Görcs, Présinger.

Nemes Ferenc: – Ha a Koroncó csapatával játszol, nem engedhetsz meg olyan negyedórát, amikor nem százszázalékosan koncentrálsz.

Makkos Tamás: – Az első félidőben megszerzett biztos vezetés tudatában a második félidőre visszaesett a teljesítményünk, de ez nagyban köszönhető annak, hogy három hete egyfolytában szerda, szombat ritmusban játszottunk.

Kocsis-Katona Imre