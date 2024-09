TARR KSC Szekszárd–SERCO UNI Győr 68–85 (16–24, 21–16, 9–20, 22–25)

Szekszárd, Sió-kupa, döntő, 200 néző.

Szekszárd: Horváth B. 3/3, Mányoky 5/3, Holcz, Boros 11/6, Westbeld 19/9. Cs.: Bejedi 11, Whittle 10, Johnson 3, Baa 4, Bernáth 2. Edző: Magyar Bianka.

UNI Győr: Mészáros, Dubei 13/9, Bach 10/6, Goree, Kiss V. 22/3. Cs.: Angyal 10, Dombai 12/3, Ács 2, Garbin 5/3, Telenga 11. Edző: Cziczás László.

Triplaesővel nyitottak a győriek és négy perc után vezettek is. Kiss Virág és Dubei Debóra felváltva dobálták a hármasokat. A játékban be-be csúszott hiba, de tartotta ötpontos előnyét a negyed derekán a győri csapat. Telenga beállásával sok támadó lepattanót sikerült szerezni, meg is látszott az eredményen, hét pontra nőtt az előny 3 perccel a játékrész vége előtt. Dombai 2+1 akciója után, kilencpontos vezetésnél kért időt Magyar Bianka. Némileg segített a hazaiaknak a szünet, de a negyed végén így is nyolc pontt volt a különbség (16–24).

A második játékrészben oda-vissza estek a pontok, így a különbség nem igazán változott a negyed első felében. Egy nagy futással visszakapaszkodott a Szekszárd, pár perccel a vége előtt egy pontra jöttek fel a hazaiak. Bár a vendégelőny majdnem elolvadt, két negyed után így is 37–40-es UNI Győr-vezetést mutatott az eredményjelző.

Jobban kezdte a második félidőt a SERCO UNI Győr, de pár perccel később Westbeld hármasával két pontra feljött a Szekszárd. A győri lányok nem ijedtek meg, hamar magukhoz vették a kezdeményezést és 12 pontot tettek közé a negyed felére (40–52). Bach és Garbin szép pontokat szerzett, miközben védekezésben Dubei és Telenga állt az élre. A hazaiak egyre idegesebbek voltak, Johnson szándékos szabálytalansága után, Angyal büntetőivel már 14 pont volt a különbség. A záróperiódus előtt 14 ponttal vezettek a zöld-fehérek.

Westbeld gyorsan jelezte egy triplával, hogy nem tekinti lefutottnak a találkozót, majd Boros is hárompontost szerzett. A lendület nem kapta el a kékeket, maradt a tíz körüli győri előny a negyedik negyed felére is (56–67). Kiss Virág záró játékrészben megdobta 20. pontját is, ami mellé bőven szedett lepattanót is. Az utolsó két percben már nem forgott veszélyben a győriek győzelme, ezzel pedig másodszorra is elhódította a Sió-kupát a SERCO UNI Győr.