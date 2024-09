85. perc A balösszekötő helyénél felzárkózó Szekeres K. 15 méterről, jobbal laposan a jobb alsó sarokba lőtt (2-9).

90. perc: Huszár M. védése után a kipattanó labda Horváth N. elé került, aki 6 méterről a bal sarokba lőtt (2-10).

Nincs irigylésre méltó helyzetben a sereghajtó Győrújfalu SE, ami a létesítményében elszenvedett korábbi villámcsapás okozta károk miatt csak kedden tudta fogadni a tabellán ötödik helyet elfoglaló Csornai SE együttesét. Már a találkozó elején próbálta nyomatékosítani esélyességét a vendég együttes, aminek eredményeként sikerült is megszerezniük a vezetést egy jobb oldali akciót lezáró fejessel. Továbbra is maradt a csornai fölény, ami félóra elteltével újabb három gólban is megmutatkozott, Márton A., Ignác M., majd Szőke M. révén.

Szünet után sem vett vissza lendületéből a vendégcsapat, ami rövid időn belüli újabb kettő Márton A. gólban mutatkozott meg. A hazaiak szépítő találatára bő egy órát kellett várni, amikor Takács M. volt eredményes, de kis idő múlva Márton A.-nak, majd Németh B.-nek erre is volt válasza. Az utolsó percekben Szekeres K. is kozmetikázott az eredményen.

Jók: Huszár M., Jaczkó, Takács M., ill. mindenki.

Berta József: - A védekezésünket kell rendbe tenni, mert a kapott gólok fele elkerülhető lett volna. Mindezek ellenére látok javulást a játékunkban.

Horváth Rudolf: - Az eredmény ellenére egy lelkes, fejlődőképes csapatot ismertünk meg a hazaiakban.