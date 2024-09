Sárvár FC (megyei I.)–FC Sopron 0–2 (0–0) Sárvár. V.: Dévényi. Sárvár: László – Könczöl (Csákvári, 76.), Fider, Horváth J. (Ódor, 73.), Potyi, Vajda (Varga Á., 73.), Piros, (Takács P., 46), Tóth M., Kovács B. (Viganó, 93.), Szemes, Csonka. Edző: Nagy Dániel. FC Sopron: Luisser – Bokor, Szabados, Baumgartner, Sipőcz (Török D., 88.), Weisz (Somogyi-Bakos, 46.), Fábiánkovits (Szabó T., 46.), Szilágyi, Kocsis (Kun, 30.), Auer, Reseterits. Edző: Bücs Zsolt. Gsz.: Szabó T. (63.), Somogyi-Bakos (92.). Piros lap: László (92.), ill. Baumgartner (24.).

A félidő közepén a soproni csapat emberhátrányba került. Ez rá is nyomta bélyegét a játékukra. A második félidőben így is előnybe kerültek a vendégek, akik a hajrában döntötték el a találkozót. A végén egyébként a hazaiak kapusa is a kiállítás sorsára jutott.