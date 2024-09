Ami most van, újdonság, illetve a szakzsargon az első időszakot úgy írja le, hogy ez a mézes hetek ideje. Itt még mindenki boldog, mindenki motivált, a célom, hogy ez így is maradjon. Viszont elengedhetetlen, hogy beszéljünk egymással. A szezon hosszú, mindenkinek lehetnek nehézségei, akár a sportban, akár a magánéletben, nekem is persze. De erről egymást tájékoztatni kell, hogy képben legyek én is, és a játékosok is, mert ilyenkor jöhet egy-egy rossz szó, ami csak ronthat a helyzeten. Mindig is ezt az elvet vallottam, és általában működött is.