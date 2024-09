Öt évig futballozott az akkor legjobbnak számító, Bajnokok Ligája-résztvevő osztrák gárdában. Miután hazatért, több fővárosi csapatban, a Ferencvárosban, az Újpestben és a Vasasban is megfordult, de játszott Kecskeméten, Szombathelyen és Sopronban is. Tizenkét év vándorlás után 2017-ben nagy reményekkel tért igazán haza, majd Gyirmóton több mint kétszáz bajnokin lépett pályára. Rövid mosonmagyaróvári kitérő után idén év elején Koroncóra igazolt, ahol már a második idényét kezdte el.

„Nagyszerűen érzem magam Koroncón, egyáltalán nem bántam meg, hogy odaigazoltam – szögezte le a rutinos középpályás. – Bevallom, sokkal jobb képességű a csapat, mint ahogy azt én korábban gondoltam. Amikor megszűnt Mosonmagyaróváron

a szerződésem, szó volt róla, hogy esetleg Ausztriába igazolok, de mivel az ELTE-n, Budapesten germanisztikát tanulok, nem akartam még pluszban utazgatni, miután naponta Győrbe hazajövök. Sikerélményből is több akad, hiszen amióta a csapat tagja vagyok, bajnokin még nem kapott ki a Koroncó.”

Bár azt mondja, viszonylag gyorsan elfelejtették a profi csapatok, akadt kérője a magasabb osztályból.

„A menedzser Vörösbaranyi József közreműködésével nemrég a másodosztályú listavezető hívott, de a távolság miatt végül nem szerződtem oda.”

A focit ugyan még mindig imádja, ám nem maradna játékoskarrierje után sem a pálya körül.

„Kissé kiábrándultam a közegből, ami a profi futballt körülveszi. Azt gondolom, amit az elmúlt két évben kaptam, azt nem érdemeltem meg. Nem lehet tudni, mit hoz az élet, de jelen állás szerint ha egyszer abbahagyom

a labdarúgást, tanár leszek. Nagyon szeretem a németet, s majd ezt a nyelvet szeretném tanítani. De az még odébb van, s addig nemcsak a nagypályán, hanem a kicsin is bizonyíthatok. Nagy örömömre meghívtak az ománi vb-re

készülő socca válogatottba.”