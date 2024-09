A válogatott szünetet kihasználva az ETO FC Győr Dunaszerdahelyen játszott felkészülési mérkőzést.

A zöld-fehéreknél és a hazaiaknál is több volt a hiányzó, az ETO-ban jobbára azok kaptak szerepet, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve az új fiúk közül is többen pályára léptek.

Aktívan kezdtek a vendégek, és második szögletük után Kasa talált a hálóba. 0-1. A 17. percben Bernát lövésénél Gyurákovics bemutatta első komolyabb védését, ám hét perccel később egy védelmi hibát követően Ramadan lapos kísérleténél már ő is verve volt. 1-1. A 42. percben Trusa indította a teljesen tisztán kilépő Mendezt, aki góllal fejezte be a szólóját. 2-1. A 62. percben Maric-Bjekic hosszú és pontos labdája után Trusa került ziccerbe, és a kapust is kicselezve kétgólosra növelte a szerdahelyi előnyt. Tizenegy perccel később Bősze elfutott a jobbszélen, majd az ötösbe ívelt, Trusa pedig közelről duplázott. 4-1.

DAC 1904 - ETO FC Győr 4-1 (2-1)

MOL Akadémia, Dunaszerdahely. V.: Choren.

DAC 1904: Filipe - Csinger (Maric-Bjekic, 35.), Kacaraba (Kachút, 46.), Ortiz (Modesto, 46.) - Bősze, Bajo (Balogh, 83.), Mendez (Beugre, 76.) - Tuboly, Ramadan (Pliushch, 76.) - Bernát (Szendrei, 76.) - Trusa (Barisic, 76.). Edző: Xisco Muňoz.

ETO: Gyurákovics - Krpic, Kasa, Heitor - Vera, Samsindin (Gavric, 54.), Vingler, Stefulj (Vianna, 79.) - Kröhn (Marku, 72.), Benbouali, Bánáti (Anton, 54.). Edző: Borbély Balázs.