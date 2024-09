A 43-szoros válogatott támadó tavaly januárban a német élvonalból igazolt Győrbe. Korábban a Ferencvárossal kétszer is bajnoki címet szerzett, majd az MTK-ban is játszott.

Első teljes győri idényében 16 alkalommal lépett pályára a bajnokságban, ahol 10 találatot szerzett. Mióta az ETO játékosa, kétszer lett kupagyőztes, valamint bajnoki ezüstérmes a győri csapattal.

„Németországból hazatérve szedtem össze egy sérülést a válogatott összetartásán, ami nagyon sokáig, másfél évig el- húzódott. Gyakran kellett beinjekciózva, fájdalommal edzenem és játszanom. Ez nyilván meg is látszott a teljesítményemen, és bár valóban tíz gólt így is lőttem, ennél sokkal többet szerettem volna a csapatnak segíteni. Bár a Magyar Kupát megnyertük, emiatt és persze azért is keserédes számomra az elmúlt idény, mert nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a bajnoki döntőben legyőzzük a Ferencvárost, de sajnos nem sikerült” – értékelte az elmúlt győri idényét Kocsán Petra, aki természetesen kitért az elmúlt fordulóban aratott szép sikerre és a négy találatára is.

„Az év végétől egészen áprilisig végeztem rehabilitációs munkát, ami nagyon sikeres volt. A nyári felkészülést már százszázalékos állapotban, fájdalom nélkül tudtam elkezdeni. Talán ennek is köszönhető, hogy jól sikerült mindkét eddigi mérkőzésem (Kocsán az első fordulóban a Soroksár ellen is betalált, legutóbb pedig, ahogy azt említettük, négy gólt lőtt a DVTK-nak – a szerkesztő). Amúgy nem ez volt az első, hogy felnőtt bajnokin négy gólt lőttem, de bevallom, nem emlékszem pontosan, mikor sikerült először. Az biztos, nagyon régen volt.”

A győriek miskolci sikerének értékét növeli, hogy több meghatározó játékosát – Bíró Barbara, Süle Dóra, Vachter Fanni, Vida Boglárka – nélkülözve is biztosan győzött az ETO.

„A sok hiányzó mostanában elég jellemző ránk, de ezzel együtt jól sikerült a rajt, ami azt bizonyítja, hogy erős csapatunk van. Remélem, hamarosan rájuk is lehet számítani, s persze még össze kell az újakkal is szokni, de mindenképp bizakodásra adhat okot a két győzelem. Ami a terveinket, céljaimat illeti, az elmúlt idényben majdnem sikerült aranyérmet szereznünk, s remélem, az a majdnem ebben a bajnokságban eltűnik. Jó lenne a kupát is újra megnyerni, hétszeres győztes lehetnék, de ha tehetném, azt inkább becserélném egy bajnoki címre.”