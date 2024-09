Audi-ETO–Dunaújváros 42–21 (23–8) Győr, Audi-aréna, NB I-es női mérkőzés, 1071 néző. V.: Dáné, Marton. Audi-ETO: TOFT - Varga D. 2, Rju 1, DE PAULA 7/2, BLOHM 9, DULFER 5, Fodor 4. Cs.: GYŐRI A. (kapus), Brattset Dale 3, Breistöl 4, Győri-Lukács, Nze Minko 4, Rédecsi 1, Szár, Keceli-Mészáros 2/1, Edző: Per Johansson. DKKA: Wéninger – Arany 4/1, Kpodar 2, Szalai, Somionka 1, Luchies 2, SALLAI 4. Cs.: Krasznai (kapus), Török, Gerháth 1, Kellermenn D. 5/2, Paróczy 1, Agócs 1, Borgyos, Lakatos, Gajdos. Edző: Gulyás Péter. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3. Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

A győrieknél ismét több fiatal is bekerült a keretbe, közülük most csak Varga Dalma kapott helyet a kezdőben. A Békéscsaba elleni meccstől eltérően ezúttal hamar lerendezte a lényegi kérdéseket az Audi-ETO, a 21. percben már 18–4-re vezetett. Per Johansson folyamatosan forgatta a csapatot, de akármilyen összeállításban játszottak a zöld-fehérek, nem tudta a lépést tartani a Dunaújváros.