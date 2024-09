Az MKC a város zászlóshajója

Szabó Miklós is felszólalt: „Együtt, közösen kell húzni az MKC hajóját, de ehhez kommunikálni kell egymással. Júniustól érezni lehet ezt a disszonanciát. A rosszul sikerült szurkolói találkozó után féltettem is a Fradi ellen a lányokat, de becsülettel helyt tudtak állni, a szurkolás is nagyszerű volt. Az utánpótlásból is lassan elvárható lesz, hogy pár saját nevelés az első csapat keretének tagja legyen. Azt érzékelem, hogy a klubvezetés és a szakmai vezetés között nincs megfelelő kommunikáció. Ezt mihamarabb rendezni kell, mert az a helyzet rossz hatással van a csapatra. Egy-egy kisiklás belefér, de a cél az első öt-hat hely ennek a csapatnak. Ezúton is köszönöm a főszponzornak a támogatást, de a legkisebb szponzorokat is be kell fogadni, mert a kohéziót, a csapathoz tartozást erősíti egy akár százezer forintos szponzoráció. Az MKC a város zászlóshajója, továbbra is fontosnak tartjuk a létét, szereplését, a támogatást az erejéhez mérten meg fogja adni, de ehhez nyugodt feltételek kellenek. Mindenki a maga területével foglalkozzon, viszont legyen rendszeres kommunikáció a felek között.”

Jöhettek a kérdések, a reakciók, elsőként a hozzászóló Tibori-Pál Levente szavaira reflektált egy szurkoló: mindenkinek önkritikát kell gyakorolni, de ez szerinte a vezetőktől is szükséges, mindenkinek le kell vonni a megfelelő következtetéseket.

„A szurkolóknak nincs felelőssége, mi buzdítjuk a lányokat, ez nem hinném, hogy ártalmas lenne az eredményességre” – summázta a drukker, aki vastapsot kapott a társaitól.