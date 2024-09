A jeles jubileumon itt volt többek között Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke, aki akkoriban az ifjúsági válogatott vezetőedzője volt, Füleki András, az MKKSZ egykori főtitkára, a céltorony tervezője Rosta S. Csaba és Stangl Péter, aki az eredményhirdetésért és a kiegészítő programokért volt felelős. Eljött Balogh József is, aki polgármesterként a vb-t megnyitotta. Ő mondott beszédet Kadler Gusztáv emléktáblájánál is, felidézte, hogy a klub néhai elnökének mennyire fontos volt az esemény, és milyen ügyesen lobbizott többek között a céltorony építéséért.

Sok emléket felidéztek az akkori főszereplők.

Napokban volt öt éve, hogy a kiváló sportvezető elhunyt, emlékére a negyed századdal ezelőtti vb szervezői mellett a győri klub edzői és élversenyzői is egy-egy szál virágot helyeztek el a vízitelepen található emléktáblánál.

Megemlékeztek a főszervező, öt éve elhunyt Kadler Gusztávról is.

A megemlékezés után a szervezők a céltoronyban baráti beszélgetésen idézték fel az akkori eseményeket. Weisz Róbert, a szakosztály vezetője felidézte az előkészületeket és azt is, mit adott ez a világbajnokság a sportágnak, a klubnak és a városnak. Hiszen nemcsak a céltorony készült el, hanem a pinnyédi híd melletti parkoló vagy a töltésen a világítás. Első alkalommal indultak hajófogók segítségével a versenyzők és először voltak olyan, a versenyt kiegészítő programok, amelyek a színvonalas futamok mellett nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy tízezrek jöttek ki és szurkoltak a versenyzőknek.

Az egykori versenyzők közül jelen volt két világbajnok is. Csay Renáta, aki 20 címe közül éppen az elsőt szerezte szülővárosában és Salga István, aki később párosban nyert aranyérmet, de Győrben az egyéni versenyben nagy küzdelemben ezüstérmes lett. A jelenlévők a későbbi világbajnokságokról is anekdotáztak, így szóba került a 2007-es árvizes esemény is. Miután ezen a héten rendezik az idei megmérettetést, nagy szerencse, hogy nem most, hanem 2025-ben jönnek majd vissza a városba a világ legjobbjai.