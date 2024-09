FC Sopron–Dorogi FC

Sopron, Városi Stadion, szerda, 18.30 óra. V.: Molnár A.

A dorogiak kérésére – mivel az idén 110 éves klub a következő hétvégén ünnepi találkozót játszik hazai pályán – már ma megrendezik az amúgy vasárnapra tervezett bajnoki összecsapást.

A soproniak legutóbb Bicskén vendégszerepeltek, ahonnan végül pont nélkül térhettek haza.

„Nulla-nullánál még nekünk volt két nagyobb gólszerzési lehetőségünk, ám ezek sajnos kimaradtak. Aztán két tizenegyesből és egy szabadrúgásból három gólt is lőtt a magassági fölényben játszó ellenfelünk, ami meg is határozta a továbbiakat – értékelte a múlt heti összecsapást Bücs Zsolt edző, aki természetesen kitért a mai mérkőzésre is. – A Dorog a Bicskéhez hasonló játékstílusú csapat, ellene sem lesz könnyű dolgunk. Ráadásul nagy rajtunk a nyomás, hiszen ebben a bajnokságban hazai pályán még nem szereztünk gólt. Pedig lelkes szurkolóink megérdemlik a sikert.”



A bajnokság állása



1. Bicske 6 5 0 1 14 – 3 15 2. Érd 6 4 1 1 7 – 2 13 3. Veszprém 6 4 1 1 7 – 4 13 4. Újpest II 6 4 0 2 14 – 10 12 5. Dorog 6 3 2 1 11 – 8 11 6. Budaörs 6 3 1 2 14 – 11 10 7. ETO Akadémia 6 3 1 2 13 – 13 10 8. Puskás A. II 6 2 3 1 7 – 6 9 9. III. ker. TVE 6 2 2 2 18 – 15 8 10. M.-óvár 6 1 4 1 7 – 5 7 11. FC Sopron 6 1 2 3 5 – 8 5 12. Balatonfüred 6 1 2 3 2 – 7 5 13. Kelen SC 6 1 1 4 6 – 16 4 14. Haladás 6 0 4 2 9 – 11 4 15. Komárom 6 0 3 3 3 – 8 3 16. Gyirmót II 6 0 1 5 6 – 16 1