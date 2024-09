NB I

Rába ETO Győr SE–Ajka Kristály 3:5 (3330–3379).

Jól kezdődött a mérkőzés az ETO számára, hiszen az első párban gurító Cseh Máté a mérkőzés legjobb egyéni eredményét érte el, amivel megadta az alaphangot a folytatásra. A középső pároknál Batki Tamás még tartotta ugyan a lépést ajkai ellenfelével szemben, de a másik párosban tovább növelte faelőnyét a vendégcsapat. A záró harmadban aztán Koller Dánielnek közepes eredmény is elég volt az egyéni pontszerzéshez, de a mérkőzés állását már nem tudták megfordítani, így újabb vereség lett a vége

Psz.: Cseh M. 608, Batki T. 572, Koller D. 533

Az ifjúsági mérkőzésen ugyancsak vendégsiker született: Rába ETO Győr SE–Ajka Kristály 0:4 (824–972). Egyéni eredmények: Szücs B. 420, Sárai M. 405.

Bábolna SE–Pápai Vasas 3:5 (3290–3325).

Tóth Zoltán kiemelkedő egyéni eredményt produkált már a nyitó sorban, amivel jelentős előnybe került a csapata. A középső sorban mindkét bábolnai játékos 1–1 fával győzte le ellenfelét, Erre mondták a pápaiak, hogy szerencse is kellett hozzá. Aztán a befejező sorban már nem bízták a két bajnoki pontot a szerencsére, mert remek hajrájuknak köszönhetően a pápai csapat megfordította a mérkőzést, és elvitte a két bajnoki pontot Bábolnáról.

Psz.: Tóth Z. 642, Teberi M. 548, Schwarcz D. 513.

Az előmérkőzésen is a pápai fiatalok diadalmaskodtak: Bábolna–Pápai Vasas 0:4 (981–1024). Egyéni eredmények: Pulai D. 487, Morvai D. 494.

Szentgotthárd II–Mosonszentmiklós 6:2 (3486–3376).

Tartalékos csapattal is reménykedve utazott a MESE csapata a nyugati határszélre, ahol a kezdőként pályára lépő Solt Martin megismételte múlt heti izgalmas párharcát és most is egy fával bizonyult jobbnak aktuális ellenfelénél, de Hősi Rezsőnél elmaradt a pontszerzés. A középső sor a rutinra volt bízva Papp László ezúttal már higgadtan és jól játszott, de a Fortuna a hazai játékost segítette jobban és csupán apróságokon múlt a pontszerzése. Modrovits István kiegyensúlyozott jó teljesítménnyel magabiztosan hozta a pontot. Kettő-kettő és 6 fa hátránya volt a vendégcsapatnak. A záró sor Korcz Róbert és Pápai Tiborra volt bízva, de ők sem tudták a mérkőzést a maguk javára fordítani.