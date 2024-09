A lipcsei mérkőzés műsorfüzetének borítója.

Különvonatokkal ötszáz győri érkezett Lipcsébe Nagy Béla Zsöle, a klub egykori neves játékosa, majd főszurkolója vezetésével, hozzájuk csatlakozott még a városban tanuló mintegy száz magyar egyetemista. Buzdításból így nem volt hiány, a lelátókon zúgott a „Hajrá, ETO!”.

Az öltözőben megilletődötten készülődött a csapat az első BEK-mérkőzésére. Hidegkuti Nándor így szólt a fiúkhoz:

– Én tizenöt éven át szerepeltem az NB I-ben, de a tizenöt év alatt csak egyszer játszottam a BEK-ben, pedig csapatom, az MTK háromszor is megnyerte a bajnokságot. A Győri ETO-val nektek az első siker után megadatott, hogy ilyen klasszikus díjért játsszatok. Ez nagy dolog, kevés játékos élhet át ilyen eseményt.

Telt ház, 50 ezer néző várta a pályára lépő csapatokat.

– Számos megtiszteltetésben volt részem az életben. Ezek közé sorolom azt is, hogy az ETO első kupameccse előtt csapatkapitányként én cserélhettem zászlót a lipcsei Walterral – mondta anno Palotai Károly.

Palotai és Walter zászlót cserél az ETO első kupamérkőzése előtt.

A fehér mezes győrieken a pályán már nem látszott a megilletődöttség, rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést. Korsós és Orosz révén adódott gólhelyzetük, míg a lipcseiek Bauchspiess kapufájával ijesztgettek. Válaszként Szaló fejese szintén a lécről vágódott vissza. Veszélyesebben támadott az ETO, Günther kapusnak Morvai, majd Korsós eseténél is bravúrral kellett hárítani.

Keglovich szerezte az első kupagólt

A 63. percben született meg a zöld-fehérek első európai kupagólja: Kiss indítását Keglovich fejjel játszotta Szalóhoz, majd a visszakapott labdát 10 méterről a kapu bal oldalába vágta. 1:0. Még fel sem ocsúdtak a hazaiak, megint mehettek a kezdőkörbe. Két perccel később ugyanis Morvay jó átadással szöktette Keglovichot és a szélső beadását Korsós a kifutó kapus mellett küldte a kapu közepébe. 2:0.

Keglovich László: – Nagyon örülök, hogy én szereztem az ETO első nemzetközi kupagólját, a második előtt pedig gólpasszt adtam Korsósnak. A második félidőben fantasztikusan játszottunk. Biztos vezetésünk birtokában Hidegkuti Nándi beszólt a kispadról: „Fiúk, már a Füzi Gabi is játszik!”. Ez azt jelentette, hogy sokat passzoljunk, dugjuk el a labdát a németek elől. Így is történt és a házigazdák ezt egyre nehezebben viselték, egy ízben például a hazaiak nagy darab védője, Walter tiszta erőből nekem ugrott és ököllel gyomorba vágott.

A jó játék és a vezetés láttán hatalmas volt az öröm a magyarok között a lelátón (a televízió jóvoltából a készülékek előtt is), s egyre inkább elhalkult a „Hallali ho, hallali ho – Chemie siegt, so wie so” német rigmus. Azaz szertefoszlóban voltak a Chemie Leipzig győzelmi reményei.

Povázsay László sérülése miatt a kispadról nézte a társait:

– Szívszorongva vártam a percek múlását, mert éreztem, ha az első félórát kibírjuk gól nélkül, nagy baj már nem lehet. Ha egy gól becsúszik, majd Győrben rúgunk kettőt – gondoltam. Túloznék, ha azt mondanám, hogy az első félidőbeli játék után győzelmet vártam, de szünet után megtáltosodtak a fiúk, s remek támadásokat vezettek.

A játékosok tökéletesen végrehajtották a taktikai utasításokat: iskolajátékot mutattak be és megérdemelten nyertek, győzelemmel mutatkoztak be Európának.

Hidegkuti Nándor boldogan nyilatkozott a lefújás után:

– A mutatott játék számomra biztató a jövő héten Győrött rendezendő visszavágó mérkőzésre.

Kiss Zoltán a csapat egyik legjobbja volt Lipcsében:

– Nem reméltem győzelmet. Nem azért, mintha nem bíztam volna a csapatunkban, de egy kicsit megzavart a Leipzig-játékosok túlzott önbizalma. Mást sem hallottam, olvastam a kiérkezésünk után, mint hogy három-nullra legyőzik az ETO-t. Nem ismertek bennünket és nem is tartották sokra a csapatunkat. Ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy fokozott becsvággyal küzdöttünk.

A mérkőzés után kissé megváltozott a helyzet, Alfred Kunze, a lipcseiek edzője például így vélekedett a lapokban:

– A győri csapat nagyszerűen játszott. Labdakezelésben felülmúlta a mieinket. Számomra érthetetlen, hogy kulcsjátékosaink ilyen gyenge teljesítményt nyújtottak. A Vasas ETO a már sokszor megcsodált igazi magyar labdarúgást játszotta.

Wolfgang Hempel, a német rádió sportriportere is dicsérte a magyarokat:

– Nagyon tetszett a győri csapat játéka. Nagy sikert jósolok nekik a továbbiakban, de csak akkor, ha a lipcsei győzelem nem teszi őket elbizakodottá.

Az NDK-beli lapok – Deustches Sportecho, Die Neue Fusball, Leipziger Volksreitung – sem fukarkodtak a jelzőkkel, az energikus, átgondolt, tervszerű játéknak tulajdonították az ETO sikerét. Külön kiemelték Orosz, Orbán, Keglovich és Korsós játékát.