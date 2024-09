A győri Graboplast VSE versenyzői közül felnőtt K I-ben – a táv 29,8 km volt – Kolozsvári Brúnó végig a Mads Pedersent üldöző bolyban haladt, végül a hetedik helyen szelte át a célvonalat még úgy is, hogy az utolsó futószakasznál beborult a vízbe. Helyezése indulási jogot ért Magyarország számára a Világjátékokon. Erdőssy Csaba végül szintén nagyot küzdve a tizedik helyen végzett.

K II-ben – itt is 29,8 km várt a mezőnyre – a Boros Adrián, Erdélyi Tamás duó a harmadik helyen ért célba. A páros a tavalyi világbajnok portugál és az ezüstérmes francia egységgel haladt végig, körről körre lehagyva a mezőny többi párosát. Az egyértelműen látszott, hogy hármójuk között az utolsó rövid körön dől el a medáliák sorsa, a győri páros végül a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

Boros Adrián és Erdélyi Tamás párosa harmadik lett.

Fotó: Szalmás Péter

„Ebben a szezonban nem akart semmi összejönni, úgyhogy nagyon örülünk ennek a bronzéremnek. Végig tudtuk tartani a tempót, váltott vízen mentünk a portugál és a francia egységgel” – értékelt Erdélyi Tamás a szövetség honlapján.

„Az Európa-bajnokságon sajnos nem jött ki a lépés, pedig szerintem ez végig bennünk volt. Most nagyon jól bírtuk a legvégéig, kijött belőlünk, hogy képesek vagyunk erre. Jövőre Győrben lesz a maraton vb, addig szerintem biztosan a folytatjuk a közös munkát” – tette hozzá Boros Adrián.

Az U23-as korosztályban a C I mezőnyében Szmandray Benedek nyolcadikként zárt a 19 kilométer megtétele után.

Az ifjúsági korosztály K I-es mezőnyében – a táv 22,6 km volt – Ivancsó Tamás a harmadik helyen ért célba.

Ivancsó Tamás is bronzérmes lett.

Fotó: Szalmás Péter

„Életem egyik legkeményebb versenye volt ez, az Eb-nél is sokkal nehezebb volt. Nem gondoltam, hogy összejön ebből egy érem, úgyhogy ez külön öröm számomra. A táv végére nagyon megnőtt a szembeszél, talán az volt a legküzdősebb rész. Az biztos, hogy ez az érem a legmagasabb polcra kerül most nálam” – számolt be a futamról a győri kajakos.

A női kajak párosban született a legnagyobb győri siker: Hudi-Kadler Panni és Zatkyó Panka duója az Európa-bajnoki cím után a világbajnoki címet is simán bezsebelte, a lányok nagyszerű versenyzéssel, végig vezetve nyertek 19 kilométeren.

„Nem gondoltuk volna, hogy megint sikerült, mint az Eb-n, de reméltük, hogy a futás ugyanúgy megy majd, hiszen az az erősségünk. Próbáltunk nagyibb iramot menni és sikerült ezzel nyernünk” – kezdte Zatykó Panka.