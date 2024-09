A Simple Liga harmadik fordulójában az ETO FC Győr szombaton 15 órakor a Szekszárd együttesét fogadja. A Soroksár és a Diósgyőr legyőzését követően az újabb három pont megszerzésére törekednek.

A két találkozón öt találatot szerző, s így a góllövő listát vezető Kocsán Petra vezérletével, sikeres mérkőzéseken van túl az ETO, amelyben a meghatározó játékosok mellett, a fiatalok is egyre biztatóbb teljesítményt nyújtanak. Kell is az ő helytállásuk, mert az egyébként is szűk győri keretben, továbbra is sok a hiányzó. Hosszú kihagyás után, Süle Dóra ugyan remélhetően hamarosan visszatérhet, de Bíró Barbara, Vachter Fanni, Vida Boglárka és Topalov Zója egyelőre csak rehabilitációs munkát végezhet. A többiek viszont a szakmai stáb irányítása mellett, remekül dolgoznak a gönyűi sporttelepen, ahol a győri stadion pályáinak felújítása miatt, még hetekig vendégeskedik majd a csapat.

Hír még az együttes háza tájáról, hogy a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) hagyományos díjátadó ünnepségén két ETO-játékos is érdekelt volt: a szavazatok alapján, a mezőnyjátékosok között Vachter Fanni a második helyen végzett, míg a kapusoknál Borók Dorina a harmadik lett az elmúlt évben nyújtott teljesítménye alapján.