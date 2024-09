Nos, míg az utóbbi időszakban a vármegyei I. osztályban vitézkedő, egykor NB I/B-ben is szereplő patinás klub csapata az elmúlt bajnokságban mindössze egy győzelemmel és egy döntetlennel, huszonkét vereség mellett az utolsó, tizenharmadik helyen végzett, a kék-fehér együttes idén már három győzelemnél tart és jelenleg hatodik a tabellán. A legutóbbi bajnokiját 8–0-ra(!) nyerte meg az újonc Győrszentiván ellen a Mayer János irányította társaság, amely a Keglovich-kupában a nemrég még NB III-as Csornát búcsúztatta egy 4–3-as idegenbeli győzelemmel.

A klubnál nemrég tisztújítás történt, az elnök a korábbi DAC-játékos Kun Ferenc lett, a szakmai munkát az elnökség részéről Mayer János, Horváth Dénes, Füzi Géza és Hannich Péter koordinálja.

Utóbbi a Rába ETO legendás középpályása, a MÁV DAC-ban kezdte a labdarúgást 10 évesen. Kivételes játékos-pályafutását követően edzőként, sportvezetőként is nagyszerű eredményeket produkált. Dolgozott többek között az ETO-nál, Mosonmagyaróváron, Pápán, Veszprémben, Csornán és Gyirmóton is.

„Bár még most sincs minden úgy, ahogy szeretnénk, megpróbáltunk rendet tenni az elmúlt két hónapban és nyilván ez már megmutatkozik az eredményességben is – árulta el érdeklődésünkre Hannich Péter. – Persze igazoltunk is, sokat számít a rutinos Vadász Viktor érkezése Mezőörsről. Horváth Márió Ausztriából tért haza, s lett a mi játékosunk, s jött még két fiatal labdarúgó hozzánk Gyirmótról is.

Hannich Péter

A játékosaink tisztában vannak vele, melyek a közös céljaink, s ennek megfelelően állnak hozzá a munkához. Nagyon jó az edzéslátogatottság, rendszerint tizenkilenc-húsz labdarúgónk van ott a heti három alkalommal tartott gyakorlásokon. Örülünk, hogy elkezdődött valami, s bízunk benne, nem áll meg ez a folyamat. A sikerek, győzelmek lendületet adhatnak, s adnak is a csapatnak. Korábban azt mondtuk, kerüljük el a kiesőzónát, de most már úgy gondoljuk, ez a keret képes lehet valahol a középmezőny élén végezni. Ebben a mezőnyben most ez reális cél, de később – főképp, ha a stadionunk használati joga is rendeződik – szeretnénk még feljebb lépni, s két-három éven belül legalább a harmadosztályig eljutni” – tette hozzá Hannich Péter, aki azt is elmondta, nem hiányzik neki a kispad.