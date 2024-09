„Természetesen nagyon örülünk a győzelemnek, hiszen a Kapuvár mégiscsak a Kapuvár, de nem szeretnénk túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a sikernek. Dolgoznunk kell tovább, hogy hasonló élményekkel örvendeztessük meg a szurkolóinkat” – mondta a találkozóval kapcsolatban Tenk Balázs, a győrújbarátiak edzője, aki hozzátette:

„Valójában nem lepett meg minket a Kapuvár, készültünk belőle, s az utóbbi hetek káosza után valahogy minden összeállt a csapatunk körül erre a mérkőzésre. A tudással amúgy eddig sem volt probléma, akaratban, fegyelmezettségben azonban akadtak hiányosságok. Ezúttal ezekkel sem volt gond, sikerült is a helyzeteket gólokra váltanunk, s ha figyelembe vesszük, hogy lőttünk még két kapufát, úgy érzem, megérdemelten nyertük meg a meccset.”

A rutinos szakvezető el­­árulta, ezen a szinten is készülnek az ellenfelekre.

„Az osztályban vannak kiemelkedő, nagyon erős csapatok, a többi kevésbé az, ám így is jó együttes. Főleg előbbiek ellen kell készülni, mert ellenük szeretnénk mindig közönségszórakoztató bajnokit játszani. Bár a hajrában kapott két góllal kikaptunk, ilyen volt a Mezőörs elleni meccsünk is. Készültünk a Koroncó elleni bajnokira is, azonban az egyáltalán nem sikerült jól.”

A Győrújbarát eddigi teljesítménye valóban kissé hullámzó, hiszen a rajton magabiztosan győzte le a Győr­újfalut, majd jó mérkőzést játszott a Mezőörs ellen, otthon azonban kikapott a DAC-tól, aztán pedig a Koroncótól. Ez­­után jött a már említett hétvégi, Kapuvár elleni siker.

„Nem vagyok elégedett a rajttal, nagy hiba volt például a DAC elleni fiaskó, és fájó a Koroncó elleni sima vereség. Azt gondolom, hogy nekünk még túl sok, hogy hét közben kupameccset is kell játszani, hétvégén pedig ott vannak a bajnokik. A szerda-vasárnapi ritmus sok egy olyan amatőr csapatnál, ahol hét közben dolgoznak a játékosok. Ezzel együtt bízom benne, sikerül még egy-egy bravúrt belecsempésznünk a szereplésünkbe.”