SERCO UNI Győr–Piestanske Cajky 83–69 (15–11, 30–16, 17–26, 21–16) SERCO UNI Győr: Angyal 5/3, Mészáros, Dubei 3, Goree 9/3, Kiss V. 18/3. Cs.: Garbin 18/12, Telenga 10, Bach 10, Dombai 10/6, Ács. Edző: Cziczás László. Piestanske Cajky: James 13/3, Herminjard 8/6, Tausová 4, Mitrasinovic 15/6, Moravcíková 4. Cs.: Szmereková, Buknová 7, Vandlíková 2, Jakubceková 2, Igbokwe 14. Edző: Peter Jankovic.

A győri csapatból hiányzott a gyógyuló Ruff-Nagy Dóra, az U23-as 3x3-as vb-ről visszatért, de pihenőt kapó Wentzel Nóra, valamint a WNBA-ben szereplő Bridget Carleton.

Másfél perc után Kiss Virág szerezte az első kosarat, majd ugyanő duplázta meg az előnyt. A vendégek 6–0 után a 4. perc elején találtak be először. Már 12–3 is volt a hazaiak javára, de a negyed végére négy pontra feljöttek a szlovákok (15–11). A 13. percben 22–13-ra vezetett az UNI Győr. Állandósult a tíz pont fölötti különbség. A nagyszünetre Goree hármasának is köszönhetően 45–27-es győri vezetéssel mehettek a csapatok. A második félidőben 60–40 után egy 11–0-val feljött a Piestanske Cajky (60–51), mely tovább folytatta a zárkózást az utolsó tíz percben (33. perc: 62–57). Dombai triplájával, Garbin közeli kosarával megduplázódott a győri előny. Ez lendületet is adott a házigazdáknak, akiknek a játékában a második félidőben volt egy kisebb hullámvölgyük, összességében mégis simán nyerték a mérkőzést.