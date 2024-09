Szuperliga, női

Ferencváros–Ipartechnika Győr SE 4:4 (3278–3249).

Kísértetiesen hasonló mérkőzést játszott a győri csapat, mint egy héttel korábban. Nemcsak a mérkőzés végeredménye alakult hasonlóan, hanem annak kimenetele is. Az első párban mindkét egyéni pontszerzés mellett 24 fás előnyt is sikerült szerezni. A középső sorban azonban egy gyengébb eredménynek köszönhetően már olyan csapatfahátrányba került a győri csapat, amit a jól hajrázó záró páros már nem tudott ledolgozni, így a négy egyéni ponttal csak ismét döntetlen eredményre futotta.

Psz.: Domján T. 574, Tóth K. 555, Bátorfy C. 555, Horváth S. 513.

Az ifjúságiak mérkőzését a fővárosi csapat magabiztosan nyerte meg: Ferencváros–Ipartechnika Győr SE 4:0 (1039–960). Egyéni eredmények: Boda L. 486, Kremán D. 474.

NB I

Bábolna–Herend 5:3 (3355–3341).

Szoros mérkőzést játszott a két csapat, amelyen a bábolnaiak minden sorban elért remek egyéni eredményeiknek köszönhetően otthon tartották a két pontot.

Psz.: Csejtei M. 606, Tóth Z. 596, Brázik T. 560.

Az ifjúsági mérkőzésen fölényes vendég siker született: Bábolna–Herend 0:4 (941–1083). Egyéni eredmények: Boldizsár D. 420, Morvai D. 521.

Szentgotthárd II–Rába ETO Győr 2:6 (3305–3412).

Remekül nyitották meg a mérkőzést az ETO játékosai, akik az első párban több mint 100 fás előnyre tettek szert, amellyel megalapozták a mérkőzés kimenetelét. A középső párban aztán még növelni is tudták a csapatfakülönbséget, ami után a záró sor gyengébb eredménye is belefért az értékes idegenbeli győzelembe.

Psz.: Batki T. 596, Cseh M. 594, Koller D. 575, Sárai T. 558.

Az előmérkőzésen a hazai fiatalok bizonyultak jobbnak: Szentgotthárd II–Rába ETO Győr 4:0 (993–905). Egyéni eredmények: Sárai M. 442, Szücs B. 463.

Csákánydoroszló–Mosonszentmiklós 2:6 (3159–3182).

A végeredmény ellenére szoros mérkőzést játszott a két csapat, amelynek végén nagyon fontos idegenbeli győzelem született a nehéznek bizonyult zalaegerszegi pályán.

Az első párban Szalánczi Péter jó teljesítménnyel győzött, míg Solt Martin remekül küzdött, de végül alulmaradt. Döntetlenre állt a mérkőzés némi hazai faelőnnyel. A középső párban Papp László imponáló játékkal hozta az újabb egyéni pontot, míg társa, Modrovits István ezúttal nem találta a nehéz pálya ellenszerét, így 60 dobás után Hősi Rezső állt be a helyére, de a pontszerzés így is elmaradt. A záró párosok összecsapásában Korcz Róbert és Horváth Ákos lépett pályára, mindketten remekül küzdöttek, aminek következtében nem csak ledolgozták a csapat hátrányát, hanem még a győzelemhez szükséges többlet fa mennyiséget is megszerezték.