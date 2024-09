A rendezvényen közel 200 csapat mérhette össze tudását 20 pályán, 17 különböző kategóriában. Emellett a fogyatékossággal élő sportolók számára kerekesszékes kategória is volt. A sportág rajongói a budapesti Ludovika mellett további nyolc helyszínen bizonyíthatták rátermettségüket: Kőbányán, Szombathelyen, Nyíregyházán, Oroszlányban, Zánkán, Körmenden és Veszprémben.

Az eseményen nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi streetball kedvelők is képviseltették magukat: a magyarok mellett többet között szlovák, mexikói és mongol csapatok is indultak. A bajnokság idei fénypontja az Audi Hungaria Skill Jam volt, melyen az NBA All Star Game-en megszokottakhoz hasonló kosárlabda ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat a játékosok.

Fotó: www.mezosikristof.hu

Az Audi Hungaria számára fennállása óta kiemelt fontosságú a társadalmi felelősségvállalás. A győri vállalat az idei évben jelentette be, hogy a sport elkötelezett támogatójaként bővíti szponzorációs együttműködéseinek körét, mely az idei évben három új országos szintű partnerséggel bővült, köztük a Magyar Kosárlabda Szövetséggel.

Az Audi Hungaria 2006 óta a világ egyik legsikeresebb női kézilabdacsapatának, a Győri Audi ETO KC-nek, valamint a tömegsport támogatójaként két éve a Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztályának partnere. A vállalat a fogyatékossággal élők sportolását Győrben a Staféta Diáksport Egyesülettel, az EMBERsÉG DSE-vel, valamint a Máltai Gondviselés Házával folytatott együttműködésein keresztül támogatja.