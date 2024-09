A zöld-fehérek a múlt hétvégén a Bajnokok Ligájában is megkezdték szereplésüket. Az európai szövetség által a 2. helyre rangsorolt dán Esbjerg volt az ellenfél – az 1. egyébként a győri zöld-fehér gárda –, mellyel egyébként az előző kiírásban az elődöntőt is játszotta. Hétvégén újabb nehéz meccs vár Per Johansson csapatára: ahhoz a Ludwigsburghoz utaznak, mely tavaly – még Bietigheim néven – finalista volt, a győriek az ő legyőzésükkel szerezték meg 6. Bajnokok Ligája-trófeájukat.

A két kőkemény BL-meccs közé ékelődik be a viharsarkaik elleni találkozó, melyen toronymagas esélyesek a zöld-fehérek, így kötelező számukra a győzelem.

Az előző kiírásban csak jobb gólkülönbségükkel – egy találattal bizonyultak jobbnak a NEKÁ-nál – bennmaradó viharsarkiak a nyáron igyekeztek megerősíteni a keretüket, így nemcsak fiatal tehetségeket, hanem légiósokat is igazoltak. A portugál válogatott kapusa, Jessica Ferreira mellett honfitársa, a balátlövő Mariana Ferreira Lopes is a lilákhoz igazolt, Sara Sabalic személyében horvát balátlövő, Klara Schlegel személyében osztrák válogatott jobbátlövő érkezett, a mindhárom középső poszton bevethető Takács Eszter pedig Esztergomból tette át székhelyét a Viharsarokba.

„A Békéscsaba elleni mérkőzésre néhány fiatal játékosunkat is benevezem majd. Fontosnak tartom, hogy maximális tisztelettel lépjünk pályára ellenük, de gyakorolnunk kell néhány olyan apró részletet, amelyen egy ideje dolgozunk. Természetesen a legfontosabb, hogy megnyerjük a mérkőzést, de kicsit előre tekintve tovább fejlődhetünk, és felhasználhatjuk ezt a találkozót a Ludwigsburg elleni felkészülésre is” – fogalmazott a találkozó előtt Per Johansson, a győriek vezetőedzője.

A fiatalok közül tétmérkőzésen térhet vissza a kapuba Győri Alexa, akit nagyon motivál, hogy ismét az Audi-arénában bizonyíthat.

„Hazai pályán fogadjuk a Békéscsabát, ami nagy lökést adhat a csapatnak. Az ellenfélnél a rutinos játékosok mellett fiatalok is játszanak, és biztos vagyok benne, hogy felszabadultan fognak kézilabdázni. Nekünk az a célunk, hogy a saját játékunkra, feladatainkra összpontosítsunk, és úgy gondolom, ez a mérkőzés nagyon jó gyakorlás lesz a Ludwigsburg elleni BL-mérkőzésünkre” – mondta Győri Alexa.

A mérkőzést az M4 Sport kézi YouTube-csatornája élőben közvetíti.