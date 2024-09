A mostani rivális – mely tavaly Bietigheim néven szerepelt – vereséggel kezdett: a dán Odense vendégeként kapott ki 28–22-re.

Per Johansson, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott a várakozásairól: – Legutóbb júniusban, a Bajnokok Ligája döntőjében találkoztunk velük, és tudjuk, hogy nagyszerű kvalitásaik vannak. Az ő csarnokukban is nehéz játszani, kemény kihívás előtt állunk. Küzdelmes, harcos, fizikailag kemény meccset várok Ludwigsburgban, amire nagyon alaposan fel kell készülnünk, és fel is fogunk.

Kelly Dulfer, a győriek holland átlövője így fogalmazott: – Mindig különleges érzés a korábbi csapatod ellen játszani. Jó lesz visszatérni abba az arénába, ahol három évig játszottam, és találkozni az emberekkel. Nehéz mérkőzésre számítok, jó csapatuk van, ezt tavaly is bizonyították a döntőbe jutásukkal. Az előző mérkőzéseken, azt hiszem, megmutattuk, hogy rendkívül jó a védelmünk, és ha így védekezünk, abból gyors gólokat tudunk szerezni. Ugyanakkor ezeken a találkozókon akadtak olyan periódusok, amelyekben elvesztettük a fókuszt, az Esbjerget hagytuk is felzárkózni, pedig nyolcgólos volt az előnyünk. Ebből tanulnunk kell, és nem szabad lehetőséget adni az ellenfélnek, hogy visszajöjjön a meccsbe.