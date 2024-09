Ha stadion-rekonstrukcióban nem is tudunk gondolkodni, kisebb változásokat tervezünk a létesítményben, amelyekkel az megfelel a huszonegyedik századi követelményeknek. A célunk az, hogy a sporttelep méltó otthona legyen a DAC-nak, a remélhetően majd egyre erősebb felnőttcsapatnak és az utánpótlásnak is. Ezt vállaltuk, ezért dolgozunk, és a cél érdekében szeretnénk megnyerni a győri és ezen belül is a DAC-kötődésű emberek, vállalkozások segítségét