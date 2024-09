Hogy milyen érzés együtt dolgozni Per Johanssonnal és a többiekkel, arról így nyilatkozott a játékos: "Per és a lányok is nagyon kedvesek, segítőkészek, így felszabadultan dolgozhattam és játszhattam. Nagy meglepetés volt, mikor az edző szólt, hogy készülődjek a meccsre. Izgatottam vártam, hogy pályára léphessek ennyi ember előtt. A kispadon ülők és a pályán lévők is folyamatosan segítettek, támogattak, így könnyedén léptem pályára. Ráadásul az első gólt is sikerült megszerezni. Fantasztikus érzés volt. Sokan gratuláltak, és velem együtt örültek, ami nagyon jólesett."

A céljairól a következőket mondta a 2006-os születésű kézilabdázó: "Az NB I/B-ben és az ifiben is szeretnék meghatározó játékos lenni, minél több meccset megnyerni. Az NB I-ben pedig remélem, lesz még lehetőségem játszani, és többet megmutatni magamból."