A finomszerelékes versenyek sajnos eléggé elnéptelenednek a feeder versenyek mellett, mégis tizenegy fiatal nevezett be és mérette meg magát a nagy hőségben. A fogott halakat tekintve a gyerekeknél a dévér és a kárász volt túlsúlyban, míg az ifjúságiaknál a törpeharcsa dominált. Ahogy a halak, úgy a választott módszerek is megoszlottak. A gyerekek inkább rakósbottal, míg a nagyobbak matchbottal és spiccbottal is horgásztak. A mezőnyben szoros verseny alakult ki, mert a választott technikát minden fiatal nagyon jól kezelte. Az ifik mezőnyében két hölgy is horgászott. Az ifik versenyét végül Kertész Botond nyerte spiccbotos horgászattal, 5710 gramm hallal. A második helyen Bedics Ágnes végzett 5260 gramm hallal, a harmadik pedig Bakos Hunor lett 4890 gramm fogással. A gyerekek versenyét Takács Ádám nyerte megsüvegelendő 6200 grammos fogással, a második helyezett Birkás Benedek lett (5850 g), a harmadik pedig Gerebeics Kristóf (3780 g). A verseny pályáját a Nádorvárosi SHE biztosította.