Per Johansson: – Nyolc-kilenc olyan játékosom volt keretben, aki az Esbjerg elleni kemény találkozón is játszott. Ez sokat kivett belőlük, de nem lehet mentség, míg a széleken a fiatalokat játszattam, akik jól teljesítettek. Azt gondolom, a játékosaim nem igazán segítették úgy a fiatal kapusunkat az első félidőben, ahogy kellett volna. Örülök, hogy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet szintén tapasztalt szakember irányít. Modern kézilabdát játszott a Békéscsaba, tudtuk, hogy nagyon jó egy az egy és kettő az egy ellen, amit jól játszott az első félidőben. Nem tudtuk felvenni ezzel a ritmust, és csak a második félidőben kezdtünk el úgy játszani, ahogy hatvan percig szerettem volna. A második félidő első húsz percében mutattuk azt a védekezést, amit tovább kell vinnünk. Összességében örülök, hogy sok játéklehetőséget adhattam a fiataljainknak, akik éltek is a lehetőséggel.

Varga Dalma: – Nagyon örülök, hogy ennyi játéklehetőséget kaptam, és hogy a játékostársak segítenek nekem a pályán, hogy elérjem az álmaimat.

Rác Sándor: – Az első félidő nem a valós eredményt mutatja, hiszen nem teljes csapattal állt fel az ellenfél, és a játékosok talán kicsit könnyelműek is voltak. Az első félidőben szép játékot mutattunk, és megérdemeltük a döntetlen állást. A második félidőben kijött a két csapat közti különbség. Ekkor a kezdő hatosom nem tudott mit kezdeni az ellenféllel, amely elkezdett jól játszani, úgyhogy bedobtam három játékosomat középre, akikkel tartani tudtuk a különbséget, ezért elégedett vagyok az eredménnyel.

Takács Eszter: – Készültünk a győriekre, de a papírforma érvényesült. Igyekeztünk betartani az edzőnk utasításait és javítani az első mérkőzésünk hibáit, ez látszott az első félidő eredményén is. A másodikban ez sajnos már nem sikerült, de a kapusteljesítményünk jó volt, és örülök, hogy megszereztem az első gólomat a Békéscsaba színeiben.