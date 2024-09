FTC U20–Audi-ETO U 20 36–33 (15–15)

Budapest, Elek Gyula Aréna, NB I/B-s női mérkőzés, 200 néző. V.: Dáné, Marton.

Audi-ETO U20: Győri A. – VARGA D. 4, Takács M. 1, KECELI-MÉSZÁROS R. 10, SZÁR 5, GRANÁT 3, Raczenböck 1. Cs.: Bödő (kapus), Bristyán 5, Balogh L. 1, Nyerges, Mészáros A., Szebeni, VÁRI 3, Kányai, Zákányi. Edző: Kun Attila.

Az első félidőben 8–3-ra ellépett a hazai csapat, de felkapaszkodtak a győriek, 13–13-nál ki is egyenlítettek. A szünetre is döntetlennel mehettek a csapatok. A fordulás után váltott vezetés mellett 26–26 után tudott megint nagyobb előnyt kidolgozni az FTC (32–27), és ezután már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet.

Kun Attila: – Nagyon kiélezett mérkőzésen elég volt pár perc kihagyás és pár elrontott ziccer ahhoz, hogy ezúttal a Fradi legyen a jobb. A küzdés és az akarás maximális szinten volt.