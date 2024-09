– Szombaton a Gyöngyös érkezik Győrbe, meglehet a negyedik siker?

– Természetesen ez a cél, de ne feledjük rutinos csapatról van szó, az edzőjük már tavaly óta építi őket. A gyöngyösiek szereplése is igazolja egyébként a bajnokság kiegyenlítettségét, hiszen legutóbb legyőzték azt a Komlót, mely megverte Fradit. Abban azért bízunk, hogy a hazai pálya mellettünk szól. Örömmel látjuk, hogy egyre többen jönnek ki a meccseinkre, fantasztikus a hangulat. Azon leszünk, hogy minél többször ünnepeljünk együtt győzelmet lelkes drukkereinkkel.

– Mit jelent az ETO-nak Dean Bombac személye?

– Nagyon sokat, hiszen világklasszis játékosról beszélünk. A klubvezetést dicséri, hogy olyan hátteret teremtett, ami lehetővé tette egy ilyen kaliberű játékos leigazolását. Mint már említettem, Deki még nem edzett annyit velünk, nem alakultak még ki azok a páros kapcsolatok, melyek még jobbá tehetik az ő és a csapat teljesítményét. Viszont a képességeiről mindent elmond, hogy így is kulcsszereplő volt az eddigi sikerekben. Összességében a keretről elmondható, hogy ideális az egyvelege, hiszen a rutinos játékosok mellett vannak fiatalabbak és az igazán fiatalok is, akikkel külön is dolgozunk, hogy folyamatos legyen a fejlődésük. Az NB I/B és az NB I között ugyanis hatalmas az ugrás, fizikálisan és sebességben is más szint, de a tehetségeinkben megvan minden ahhoz, hogy fokozatosan beleerősődve az élvonalba megállják a helyüket a legmagasabb osztályban is. Az eredményesség mellett ez is a feladatunk.