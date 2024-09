Az ETO az NB I 6. fordulójában vasárnap 16 órakor a sereghajtó Astra Hungary otthonában, Üllőn lép pályára. A hölgyek célja természetesen az, hogy tovább folytassák eddig remek menetelésüket.

Csalóka az Astra eddig teljesítménye, ugyanis egy nagyon masszív, tapasztalt játékosokat is felvonultató együttesről van szó, amely hosszú évek óta maghatározó részvevője a magyar női futball élvonalának. A fővárosi csapat a védekezésre fekteti a fő hangsúlyt, amelyből megpróbál veszélyes kontratámadásokat vezetni. Erre kell tehát elsősorban figyelnie az ETO-nak, amelynek a héten sem csökkentek a létszámgondjai.

Dörnyei Balázs vezetőedző gárdájából Öreg, Vachter, Vida és Topalov után, Horvathova is kiesett sérülés miatt, így a mérkőzéskeretbe újabb fiatal akadémisták kerülnek majd be. A csapat meghatározó játékosai szerencsére továbbra is remek formában vannak, így a győriek bizakodva várják az újabb idegenbeli találkozójukat.