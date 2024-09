E.On ELTE-BEAC–SERCO UNI Győr 55–113 (11–30, 12–27, 9–30, 23–26) Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Lengyel, Sörlei. E.On ELTE-BEAC: MOORE 21/9, Rakita 2, Dobó 7, Milkovics 5/3, Ozola 4. Cs.: Szauter 5, Drahos 7/6, Vég-Dudás 2, Bajzáth 2, Séllei, Bálint. Edző: Mészárosné Kovács Andrea. SERCO UNI Győr: Angyal 10/6, DUBEI 15/3, Ács, TELENGA 23, KISS V. 13. Cs.: DOMBAI 18/6, Wentzel 8/3, GARBIN 14/6, GOREE 12, Sághi K. Edző: Cziczás László.

Alaposan bekezdett a győri csapat, a 3. perc végén nyolc pont volt a javura (3–11). Ez meg is alapozta a folytatást, lendületesen játszva a negyed végére sikerült majdnem húszpontosra növelni a különbséget (11–30). A második tíz perc sem hozott érdemleges változást a játék képében, a szakaszt 13–4-es rohanással nyitva már jócskán húsz pont fölött járt a különbség. Az olló a nagyszünetig még tovább nyílt, húsz perc játék után 57–23 volt az állás a győriek javára. Cziczás László vezetőedző jól osztotta el játékperceket a pályára lépők között. A sérüléséből lábadozó Ruff-Nagy Dóra és Bach Boglárka az első félidőben nem szállt be, viszont debütált az élvonalban a saját nevelésű fiatal, Sághi Kata, akinek 1 perc játék jutott. A többiek egységesen 9–10 perceket kaptak. A legeredményesebb egyébként Weronika Telenga volt, aki egy félidő alatt összehozott egy dupla-duplát, miután a 13 pontja mellé 10 lepattanót is összeszedett a palánkok alatt.

A harmadik tíz percben minden ott folytatódott, ahol az előző negyedben abbamaradt. A 19–5-ös öt perc után már az 50 pontos különbség közelébe került az UNI Győr (28–76), amit a folytatásban át is léptek a vendégek, akik a zárófelvonás előtt 87–32-re vezettek. Igazából a legnagyobb kérdés az volt, mikor születik meg a századik pont, és ki szerzi. Erre végül a 37. percig kellett várni, Dombai sikeres közelijével lett 101–47. A hátralévő időben csendesen csordogált a mérkőzés, melyet végül 58 ponttal nyert meg a zöld-fehér csapat.