Szuperliga, női

BKV Előre–Ipartechnika Győr SE 2:6 (3048–3201)

Idegenben szerezte meg első győzelmét ebben a bajnokságban a győri csapat. Az első párokban még szoros verseny alakult ki a két gárda között, amelynek végén némi győri faelőny mellett döntetlenre állt a találkozó. A középső párban aztán Domján Tímea és dr. Frank Noémi is nagy fölénnyel verte ellenfelét, amivel megalapozták a sikert. A záró párosok küzdelmében is az Ipartechnika akarata érvényesült, a kérdés csupán a győzelem különbsége volt.

Psz.: Domján T. 571, dr Frank N. 546, Horváth S. 535, Tóth K. 517.

Az ifjúságiaknál is biztos győri siker született: BKV Előre–Ipartechnika Győr SE 0:4 (919–953). Egyéni eredmények: Istenes H. 494, Karácsony D. 459

NB I

Rába ETO Győr SE–Csákánydoroszló 6:2 (3415–3231)

Jól kezdett az ETO csapata, Cseh Máté az első párban jelentősnek mondható fölénnyel nyerte meg párharcát. A középső sorban Batki Tamás 90 fás győzelmet aratott, amellyel meg is alapozta a csapat győzelmét. A befejező párosok küzdelmében az ETO játékosai az egyéni pontok megszerzése mellett a csapatfát is növelve biztosították be az első hazai sikert.

Psz.: Batki T. 595, Cseh M. 585, Koller D. 584, Sárai T. 523.

Az előmérkőzésen a vendégek fölényes győzelmet arattak: Rába ETO Győr SE–Csákánydoroszló 0:4 (866–1055). Egyéni eredmények: Szücs B. 467, Sárai M. 399.

Mosonszentmiklós–Sárvári Kinizsi 5:3 (3273–3271)

Az első párokban Solt Martin remekül vette az akadályt és kiváló eredménnyel megszerezte a pontját, míg társa alulmaradt a versengésben. A középső pároknál Papp László jó teljesítményt nyújtott és 551 fás eredménye kellett a pontszerzéshez. A befejező sorban nagyon erős sárvári párossal kellett felvenni a versenyt, de Modrovits István a mérkőzés legjobb eredményét elérve járult hozzá a szoros csapatfa-eredményhez, ami elegendőnek bizonyult a két pont megszerzéséhez.

Psz.: Modrovits I. 574, Solt M. 565, Papp L. 551.

Frank László szakosztályvezető így látta a mérkőzést:

Megint helyén volt az akarat és szív. Kiélezett végjátékban sikerült itthon tartanunk a bajnoki pontokat.

Az ifik mérkőzésén Hirni Dávid 500 feletti egyéni csúcsa is kevés volt a győzelemhez. Solt Martin a felnőtt meccsre ráhangolódva az ifit is végig játszotta: Mosonszentmiklós–Sárvári Kinizsi 1:3 (1034–1053). Egyéni eredmények: Solt M. 532, Hirni D. 502.

Ajka Kristály–Bábolna 5:3 (3249–3187)

Végig szoros volt a küzdelem, a két pont sorsa csak az utolsó párok között dőlt el a hazai csapat javára. Kezdőként Tóth Zoltán remek játékkal szerezte meg a győzelmet, míg a középső pároknál Csejtei Norbert is hozta a kötelezőt. A befejező sorban Aranyosi László jó összpontosítással gyűjtötte be a pontot, de Brázik Tamás kemény ellenfelet kapott, aki meg is szerezte az ajkai csapat számára szükséges egyéni pontot és faeredményt.