Az újonc zöld-fehérek a nyitófordulóban 31–30-ra verték a Budakalászt. Az egriek már két bajnokit lejátszottak: előbb az 5. fordulóból előrehozott mérkőzésen a Szegedtől 41–23-ra kaptak ki, majd a Csurgó múlta felül őket minimális különbséggel (25–26).

Lang Zalán, a győriek átlövője a Budakalász elleni találkozóra is kitért, és elmondta, mit vár az Eger ellen: „Különleges volt a csapat számára és számomra is az első meccs. Hihetetlen volt a pályán lenni, érezni a lelátó támogatását. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, megérte a várakozást. Minden percet élveztük a mérkőzésnek, még akkor is, amikor nagyobb hátrányba kerültünk. Az, hogy ezt ledolgoztuk, a csapat erejét mutatja, de az is kiütközött, egy-két hibát mennyire könyörtelenül megbüntetnek az ellenfelek ebben az osztályban. Most sikerült fordítani, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Az Eger is majdnem csinált egy bravúr, ha az utolsó másodpercekben értékesíti a hetest, pontot szerez. Egy biztos, nem szabad bedőlni azoknak a hangoknak, hogy mi vagyunk az esélyesebbek. Becsülettel felkészülünk, és a maximális tudásunkat igyekszünk kivinni a pályára.”