Diósgyőri VTK-ETO FC Győr 0-0

A házigazda uralta az első félidőt, rengeteg helyzetet dolgozott ki, míg a győriek kontrákra rendezkedtek be, és kis híján egy ilyen gyors ellenakció végén megszerezték a vezetést. A diósgyőriek fölénye a félidő hajrájában góllá érett, azonban VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a találatot. A játék képe a fordulást követően sem változott, a Diósgyőr mezőnyfölényben futballozott - egy alkalommal a keresztléc mentett a vendégek helyett -, de továbbra sem született meg az első gól. Az utolsó negyedórában a győriek már csak a döntetlen megtartására törekedtek, és némi szerencsének is köszönhetően sikerrel is jártak, miután Szatmári fejese a 93. percben nem sokkal, de célt tévesztett.