Balog Zoltán korábban Belgiumban és Dániában is futballozott, majd 2000-ben igazolta le az FTC, ahol a fővárosi csapat alapemberévé vált. Később az NB II-es Gyirmót labdarúgója lett, majd egy rövid ausztriai kitérő után visszatért Győr-Moson-Sopron megyébe, a Kapuvár edzője lett. Jelenleg az ETO U17-es női csapatának a trénere, s a vármegyei I. osztályú Gönyű játékos-edzője. Negyvenhat évesen szinte minden bajnokin pályára lép.

„Minden szezont úgy kezdek, hogy az lesz az utolsó, de aztán mégis maradok. A labdarúgásban nőttem fel, s úgy fest, nehéz elengednem a focit. Persze a meccsek után már nem megy olyan gyorsan a regeneráció, van, hogy sok mindenem fáj. A párom olyankor gyakran meg is jegyzi, hogy érdekes, mert a pálya szélén, a bemelegítésnél ez már egyáltalán nem látszik” – meséli érdeklődésünkre a rutinos kiváló védő, aki a véletlen találkozásnak köszönheti, hogy aztán Gönyűn kötött ki.

„A kapuvári edzősködés után kerültem az ETO kötelékébe, s ott is van most az elsődleges munkahelyem. Örülök, hogy egy ekkora klubnál az utánpótlás-neveléssel foglalkozhatok. Három éve az akadémián találkoztam a Gönyű akkori edzőjével, Kertész Balázzsal. Ő beszélt rá, hogy ha lenne kedvem, akár még focizhatnék is a csapatukban. Bevallom, nem sokat gondolkodtam a felkérésen.”

Egy idő után aztán már edzőként is számoltak a korábbi válogatott játékossal.

„Nyilván elég fárasztó több fronton is helytállni, sokszor csak este érek haza és éppen hogy csak ébren látom a kisebbik fiamat, de örömmel segítek edzőként is a gönyűieknek. Persze sok terhet levesz a vállamról Harcz István, aki ha nem tudok ott lenni, irányítja az edzéseket. Segít a meccseken is, kívülről azért máshogy látni a csapatot.”

Amely most kapusgondokkal küzd, nemrég épp emiatt nem is tudtak kiállni a Mezőörs ellen.

„Kényszermegoldásként a negyvenkilenc éves Vörös István védi mostanában a kapunkat, mert sorban megsérültek a kapusaink. Akadnak gondok ezen a szinten is, de összességében nem bántam meg, hogy Győr-Moson-Sopronban, és a futball mellett maradtam. Nagyon jól érzem itt magam, a szüleimen kívül tulajdonképpen már minden ide köt.”