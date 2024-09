„Édesapám kravmaga edző volt, majd a brazil jiu jitsuval foglalkozott. Erről a szakágról azt érdemes tudni, hogy a földharc a fő része, nincs ütés és rúgás, ez is elég rokon a birkózással. Párhuzamosan ezzel a sportággal kezdtem anno dzsúdózni, majd ugyebár birkózni. Edzőim mellett meg kell említenem Nagy Sándort is, aki sokat foglalkozik velem, plusmunkával segíti a felkészülést, illetve a sérülések kezelésében is profi” – tette hozzá a birkózó, aki jövő hétvégén, Tatabányán az U23-as magyar bajnokságon áll szőnyegre, majd októberben brazl jiu jitsu Eb-n vesz részt.

„Birkózásban szeretnék a válogatottig eljutni, és vb-n szőnyegre lépni, brazil jiu jitsuban pedig jó lenne most érmet szerezni” – mondta végezetül Vikol András.