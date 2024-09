Szőke Barnabás, a mezőörsiek elnöke azonban, felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, ami célba ért, ugyanis tegnap késő délután kiderült: mégis lesz kupamérkőzés Mezőörsön.

Az MLSZ fellebbviteli bizottságának határozatában megállapította hogy a felülvizsgálati kérelem alapos volt, s abból megállapítható, hogy mindkét csapatnak szándékában állt a mérkőzést későbbi időpontban lejátszani (ennek elutasítása a beérkezett iratokból nem megismerhető okokból történt), így a Mezőörs-Paks kupamérkőzés megrendezését október 9-i időpontban határozza meg. A határozat kitért arra is, hogy a bizottság nem talált olyan körülményt, amely az október 9-i mérkőzés lejátszását akadályozná, továbbá a döntésénél figyelembe vette azokat az elveket, melyek a labdarúgás népszerűsítése, elterjedése és tömegesítése mellett szólnak.

"Nagyon örülök, hogy az MLSZ alaposan kivizsgálta a körülményeket és így döntött, mert mi mindenképp játszani akartunk. Azt gondolom az egész hazai labdarúgás érdekeit szolgálja, hogy lesz mérkőzés. A csapatból többünknek is van paksi kötődése, s nagyon várjuk az összecsapást, hiszen egy kiváló NB I-es csapatot, az ország egyik legnépszerűbb együttesét fogadhatjuk Mezőörsön" – mondta a döntéssel kapcsolatban Bohner Roland a mezőörsiek edzője.