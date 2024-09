„Nándi három héttel a verseny előtt belázasodott, és ez látszott is rajta. Mikor a mezőny több tagja is nagy léptekben próbált előremenni, én akkor is éreztem, hogy az óvatosság lehet a kifizetődő. Biztos voltam benne, hogy tanítványom képes a 162 kilót kinyomni, és bár szinte mindenkit, beleértve a szövetségi kapitányt, az elnököt, a szakágvezetőt, de még magát Nándit is, levert a víz, mikor ezt a súlyt kikértem, végül jó döntésnek bizonyult. Hatalmas volt az öröm, cseppet sem szomorkodunk, hogy nem lett meg az érem. Úgy érzem, Nándival kihoztuk a maximumot. Az első három helyezett annyival előbbre volt, hogy nem is gondolkodtunk azon, hogy felvegyük velük a versenyt. A harmadik helyhez még kilenc kiló kellett volna, ami nagyon sok. Előzetesen amúgy is azt mondtam, reálisan a negyedik-hatodik hely lehet a miénk” – ezt már Darázs Ádám mondta, aki hozzátette: Tunkel 36 éves, míg több riválisa is jócskán negyven feletti. Könnyen elképzelhető, hogy generációváltás jön.

„Egy biztos, ha Nándi megy tovább, én megyek vele, folytatjuk a közös munkát” – mondta végezetül az edző.